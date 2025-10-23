В Твери автомобиль врезался в автобусную остановку, есть пострадавшие
В Твери автомобиль врезался в автобусную остановку с людьми, четверо пострадали
Фото: [Медиасток.рф]
В Твери произошло ДТП с участием автомобиля, который врезался в автобусную остановку с пассажирами. Об этом информирует областная прокуратура в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, 27-летний водитель легкового автомобиля превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в автобусную остановку на Оснабрюкской улице. В результате аварии пострадали четыре человека, включая ребенка.
В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.