Водная передозировка: врач объяснила, почему избыток воды вымывает жизнь из организма

Широко распространенный совет пить больше воды может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если не учитывать индивидуальную норму. Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT предупредила, что избыточное потребление жидкости способно привести к перегрузке почек, отекам и даже опасному вымыванию солей из организма.

Эксперт подчеркнула, что существуют четкие физиологические нормы, выходящие за рамки которых опасно. Формула расчета, по словам Мухиной, проста: для женщин ежедневная норма общей жидкости составляет 30 мл на килограмм веса, для мужчин — 35 мл на килограмм. Ключевой нюанс — в этот объем входит не только чистая вода, чай или кофе, но и вся влага, содержащаяся в пище. Супы, овощи, фрукты, мясо и рыба могут «поставлять» организму до 1,5 литров воды в сутки, что необходимо учитывать, чтобы не превысить лимит.

Превышение индивидуальной нормы создает излишнюю нагрузку на выделительную систему.

«Что мы видим на УЗИ? Мы видим гипертрофированные, расширенные почечные лоханки... Начинаются отеки, головные боли, повышение артериального давления», — отметила диетолог.

Кроме того, избыток воды разбавляет желудочный сок и желчь, снижая их защитную антимикробную функцию, что повышает риск кишечных инфекций. Наиболее серьезная угроза — развитие гипонатриемии, то есть критического снижения уровня солей натрия в крови. Это состояние грозит сонливостью, потерей сознания и опасными нарушениями сердечного ритма, вплоть до мерцательной аритмии.

В то же время, постоянная, неутолимая жажда — не всегда безобидная привычка. Как отметила Мухина, она может быть симптомом заболеваний, таких как сахарный или несахарный диабет, а также других эндокринных нарушений, требующих консультации врача. Таким образом, подход к гидратации должен быть осознанным и точным, как рецепт, где передозировка так же опасна, как и недостаток.

