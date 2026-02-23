Уволили за доброту: сотрудник пиццерии укрыл собаку пледом в мороз −20 °C и потерял работу?

Конфликтная ситуация возникла между руководством известной сети пиццерии и ее сотрудником, сообщил Voice со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Сотрудник уверяет, что его уволили из-за помощи бездомной собаке в мороз минус 20. Руководство заявило, что увольнение связано с другой причиной.

По информации издания, собака поселилась вблизи одного из заведений сети. В морозный день пес пришел на крыльцо и свернулся калачиком. Сотрудник Михаил не смог остаться равнодушным и украл собаку пледом. По его словам, его уволили через несколько часов. Основанием стала порча имущества. Молодой человек уверен, что его внесли в черный список.

По информации издания, посетители пиццерии призывают россиян отказаться от посещения заведения до тех пор, пока сотрудника не вернут на работу. Пользователи Сети дали собаке кличку — Додобоня. Люди уверены, что руководство поступило несправедливо.

По данным издания, руководство пиццерии заявило, что увольнение никак не связано с помощью собаке. По их данным, сотрудник регулярно опаздывал на работу. Кроме того, мог пропустить смену. В Сети появился скрин сообщения, которое якобы написала заведующая пиццерией. В нем указано, что каждый, кто укроет собаку, будет уволен. В качестве альтернативы предложено забрать пса домой.

«В "Додо Пицце" заявили, что обсудили вопрос коммуникации с управляющей, которая написала гневное сообщение, и сделали выводы. Они уверяют, что курьера уволили не из-за внимания к собаке, а якобы из-за многократных опозданий и прогулов», — указано в сообщении телеграм-канала.

