На Байкале сожгли чучело SHAMANа: жители Иркутской области ответили артисту за его выходку со льдом

Жители Иркутской области смастерили чучело с портретом певца Ярослава Дронова, известного также под псевдонимом SHAMAN. Фото и видео быстро разлетелись по соцсетях и мессенджерам, сообщил MK.RU.

По информации соцсетей, фигуру установили на льду на территории озера Байкал и сожгли в прощенное воскресенье. В Telegram-канале «Раптли» появилась запись. На кадрах хорошо видно, как установленное на поверхности соломенное чучело, облаченное в темные одежды, охвачено ярким пламенем. Авторы публикации называют происходящее не иначе как обрядом очищения.

По данным соцсетей, ритуал — знак протеста против поведения певца, которая лизнул лед на озере Байкал. SHAMAN сам выложил фото в Сеть. Позже он признался, что не ожидал настолько бурной реакции общественности. Артист признался, что совершил спонтанный поступок и сравнил его с детской шалостью.

