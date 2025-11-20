«Ужас, губы синющие уже»: ребенок в трусах и ботинках ждал на остановке в Кузбассе свою маму

Пользователи соцсети рассказали, что на остановке общественного транспорта в Кемерово был замечен мальчик в трусах и ботинках. Люди пытались поговорить с ребенком. Он утверждал, что ждет маму, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, очевидцы рассказали об инциденте вечером 19 ноября. Они сделали фото ребенка. Предположительно, мальчик посещает начальную школу. Горожане пытались заговорить с ребенком, укутать его или предложить любую другую помощь. По информации очевидца, мальчик не мог четко ничего объяснить. Он отказывался от любой помощи. Ребенок только повторял, что ждет свою маму.

По данным издания, пользователи телеграм-канала «Инцидент Кузбасса» активно комментировали инцидент. Некоторые обратили внимание, что у ребенка от холода посинели губы. В Кузбассе уже зима: выпал снег, держится холодная температура. Многие задавали один вопрос — где мать несовершеннолетнего.

«Ужас, губы синющие уже», — написала одна из комментаторов.

Пользователи отметили, что инцидент произошел на улице Дегтярева. Горожане напомнили, что именно на этой улице в октябре произошло похищение мужчины, которое попало на камеры видеонаблюдения. В один из дворов подъехала машина. Неизвестные в масках принудили мужчину сесть в авто.

«Опять эта Дегтярева…» — написал подписчик.

