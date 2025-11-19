«Без вести в каменной пасти». Спасатели обследовали 15-метровую пещеру в поисках пропавшей семьи

Работы, проведенные 18 ноября по заявке полиции в Партизанском районе, не позволили обнаружить никаких следов пропавших туристов.

Помимо подземной полости, специалисты осмотрели 2,5 километра труднопроходимой местности, включающей лесные и скальные участки. Поисковые операции, которые будут продолжены, пока не увенчались успехом.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетний ребенок — отправилась в поход в окрестностях поселка Кутурчин и горы Буратинка в конце сентября и бесследно исчезла. После масштабной активной фазы, завершившейся 12 октября, поиски перешли в стадию точечных работ с привлечением только профессиональных спасателей. По данным координаторов, это одна из самых сложных поисковых операций в истории региона. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось о том, что альпинист Кулеш опроверг версию сына Усольцевой о выживании семьи в тайге.