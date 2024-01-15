В 2023 году на рынке РФ появилось 19 новых китайских автобрендов

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) проинформировали агентство «РИА Новости», что в 2023 году на российский авторынок вышло 19 новых китайских марок.

В РОАД уточнили, что владеют точными данными о новинках исключительно тех моделей, которые представлены на рынке РФ официально. Это значит, что у производителя открыты представительства на территории России.

Некоторые марки машин появляются в России, но у компании нет представительства. Таких брендов в два раза больше. С учетом этих данных, около 29 новых брендов Китая появилось в России.

«Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia», — перечислили в ассоциации китайские автобренды, официально появившиеся в РФ в прошлом году.

Согласно данным «Автостата» за 2023 год, в ТОП-5 популярных авто россиян вошли следующие китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan. Однако, лидерскую позицию по-прежнему занял отечественный «АвтоВАЗ».

У автолюбителей часто возникает вопрос, адаптированы ли китайские автомобили для российских зим с аномально низкими температурами воздуха. Автоэксперт Евгений Соловьев перечислил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» главные недостатки китайских авто.