«Сбой может случиться внезапно»: названы главные недостатки китайских машин

Китайские автомобили активно завоевывают рынок РФ. Происходит это не только из-за западных санкций, но и благодаря дешевизне и некоторым преимуществам машин из Поднебесной. Однако есть у таких транспортных средств и минусы, заметные в непростых российских условиях.

YouTube-блогер и автоэксперт Евгений Соловьев рассказал нам, с какими недостатками могут столкнуться владельцы авто из Китая.

«Самым слабым местом китайских автомобилей для нашей зимы является в первую очередь слабая подготовка кузова с точки зрения антикоррозийной обработки. Во-первых, оцинковка — она бывает только поверхностной, то есть внутри элементы не защищены. Антикор, как правило, наносится местами, поэтому автомобиль — и новый, и со вторички — нужно обязательно обработать», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще один недостаток многих китайских машин – то, что они не рассчитаны на большой вес, их нельзя перегружать багажом или большим числом пассажиров. Это связано, в том числе, с достаточно слабыми пружинами — подвеска у «китайцев» слабее, чем, например, у немецкого транспорта.

«Электроника тоже бывает проблемной — ее много, и она, к сожалению, достаточно часто глючит, особенно во время морозов. Все это исправляется, появляются новые прошивки, но необходимость ехать в сервис возникает, а подобная поломка еще и может застать водителя внезапно, оказаться неприятной неожиданностью», — предупредил Соловьев.

Он добавил, что у некоторых китайских авто лакокрасочное покрытие тоже довольно слабое. На нем появляются сколы, причем даже от поездок по комфортным трассам, а не только на плохих дорогах. Поэтому сразу после покупки нужно защитить кузов пленкой.

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