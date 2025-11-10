В 40-метровой промышленной трубе цинкового завода обнаружили двух молодых людей

По информации полиции, за помощью обратилась 19-летняя жительница Белово. Она рассказала, что двое ее знакомых 17 и 18 лет связались в мессенджере. Они сообщили, что находятся в опасности. Молодые люди провалились в промышленную трубу неработающего цинкового завода. Они сказали, что не могут выбраться. Ребята сбросили координаты геолокации и перестали выходить на связь.

По данным ведомства, поисковые мероприятия были организованы оперативно. Площадь территории, которую предстояло обследовать, составила 3 кв. м. Крики о помощи раздавались от одной из 40-метровых труб. Полицейские передали информацию об обнаружении молодых людей в МЧС. На место происшествия также прибыли медики.

«Прибывшие специалисты спустя три часа спасательных работ с помощью специального оборудования извлекли из трубы двоих молодых людей. Врачи пришли к выводу, что за время пребывания в замкнутом пространстве каких-либо травм и повреждений юноши не получили», — указано в сообщении ведомства.

В правоохранительных органах пояснили, что подростки из Белово находились на площадке недействующего промышленного предприятия. Как выяснилось, их внимание привлекло отверстие в одной из производственных труб. Руководствуясь любопытством, юноши попытались подняться по зафиксированной на конструкции лестнице. Позже они признались, что мотивом их действий стало желание изучить внутреннее пространство промышленного сооружения. Однако в процессе исследования они потеряли равновесие, упали и оказались в ловушке, не имея возможности самостоятельно подняться на поверхность.

«Благодаря оперативной помощи сотрудников полиции и прибывших специалистов экстренных служб трагедии с попавшими в западню молодыми людьми удалось избежать», — отмечено в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка упала в колодец глубиной 2,5 метра.