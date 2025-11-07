Четырехлетняя девочка упала в колодец глубиной 2,5 метра: суд вынес решение

Четырехлетняя девочка упала в глубокий водопроводный колодец во время прогулки с семьей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области.

По информации издания, инцидент произошел в Новокузнецке. Мама девочки обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сотрудники установили, что крышка колодца глубиной 2,5 м не была прочно закреплена: отсутствовали замок и специальные укрепления. Ребенок получил ушибы. Кроме того, девочка сильно испугалась, что негативно отразилось на ее сне, поведении и речевом развитии. Сотрудники правоохранительных органов установили, что ответственность за состояние колодца возложена на Водопроводно-канализационное хозяйство.

«С целью защиты прав пострадавшего ребенка прокурор района направил в суд иск о взыскании с муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа», — указано в сообщении ведомства.

По данным издания, прокуратура обратилась в суд с требованием выплатить семье девочки компенсацию в размере 30 тыс. руб. Решение суда на данный момент в силу не вступило, но просьба о моральной компенсации одобрена. Прокуратура контролирует исполнение решения.

Ранее сообщалось, что ремонт 26 колодцев провели специалисты Мособлводоканала в Подмосковье за неделю.