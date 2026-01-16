В 50 раз больше, чем планировалось: новокузнецкий планетарий опубликовал уникальный снимок марсохода

Уникальный кадр легендарного марсохода опубликовали сотрудники Новокузнецкого планетария в своих соцсетях, почтительно отметив его рекордный вклад в изучение Красной планеты, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, Opportunity (MER-B) стал символом невероятного упорства. Предназначенный для миссии в 90 марсианских суток, он проработал на поверхности более 15 земных лет, превзойдя планы ученых в 50 раз.

«След марсохода Οppοrtunity, который проработал на Красной планете почти 15 лет», — так подписан снимок, опубликованный в телеграм-канале Новокузнецкого планетария.

Путь аппарата начался с запуска в июле 2003 года, а историческая посадка состоялась 25 января 2004-го. Именно находки Opportunity стали одними из ключевых доказательств: в далеком прошлом Марс обладал нейтральной по кислотности водой, пригодной для поддержания жизни. Финал его героической работы был драматичен: в 2018 году аппарат не смог пережить мощнейшую глобальную пылевую бурю, повредившую солнечные батареи. Лишь в феврале 2019 года NASA официально прекратило попытки связи.

Планета, которую он изучал, — это мир поразительных контрастов. Ее площадь сопоставима с земной сушей, а ландшафт демонстрирует следы активного геологического прошлого: испещренная кратерами поверхность соседствует с величественными горами, глубокими долинами и обширными пустынями, окрашенными в рыжий цвет оксидами железа. Марсианские полюса скрывают шапки из водяного и сухого льда, а под красной пылью скрывается почва преимущественно базальтового состава.

Ранее сообщалось, что на планетах у красных карликов не будет животных.