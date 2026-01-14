«Это тупик для эволюции». На планетах у красных карликов не будет животных

Надежды обнаружить развитые миры у самых распространенных звезд Галактики — красных карликов — потерпели серьезное поражение. Исследование астрономов из Университета штата Сан-Диего свидетельствует: планеты в их «зоне жизни» вряд ли станут домом для сложных организмов, подобных земным. Препринт работы выложен на arXiv.

Хотя красные карлики стабильны и обладают подходящими для жидкой воды орбитами, ключевая проблема — в спектре их излучения. Эволюционный прорыв на Земле стал возможен благодаря фотосинтезу, который насытил атмосферу кислородом. Для этого процесса необходим свет в строго определенном диапазоне (400–700 нм), которого у тусклых красных карликов катастрофически мало. Их энергия преимущественно лежит в инфракрасной области, бесполезной для земных фотосинтезирующих организмов.

Ученые смоделировали производство кислорода на планете TRAPPIST-1e, вращающейся вокруг типичного красного карлика. Результаты оказались обескураживающими. Расчеты показали, что в наихудшем сценарии накопление кислорода до земных уровней заняло бы около 63 миллиардов лет — в несколько раз дольше текущего возраста Вселенной». Даже в оптимистичных моделях этот процесс растянулся бы на десятки миллиардов лет, что делает эволюционный скачок к сложной жизни практически невероятным.

Исследователи пришли к выводу, что атмосферы таких миров вряд ли будут богаты кислородом, а значит, шансы на появление животных ничтожны. Примитивная микробная жизнь возможна, но не более того. Поскольку красные карлики составляют большинство в Галактике, «обитаемая» Вселенная может оказаться гораздо более безмолвной и простой. Это сужает поле для поисков: аналогов Земли следует искать в системах звезд, похожих на Солнце, чей свет способен дать энергию для настоящей биологической революции.

