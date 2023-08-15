В Альметьевске прохожие пытались защитить ребенка от обезумевшей матери

Жители города Альметьевск выложили в сеть видео и фото, на которых видно, как женщина грубо обращается со своими ребенком, сообщает inkazan.ru .

Женщина находилась возле местного гипермаркета с тремя детьми. Один совсем маленький лежал в коляске. Двое других детей стояли в разных сторонах. Один возле коляски с малышом. Вторая – маленькая девочка – возле матери. Женщина нецензурно выражалась, когда обращалась к ребенку. Она обзывала ее «дурой» и вела себя крайне неадекватно.

Прохожие были удивлены происходящим. Во-первых, непонятно, почему женщина бросила коляску с маленьким ребенком в одной стороне. Во-вторых, почему кричала на дочь. Девочка говорила, что боится ее, и старалась отойди подальше. Люди подошли к женщине, чтобы успокоить. Выяснилось, что от нее издавался запах спиртных напитков. По словам очевидцев, женщина резко выбежала на проезжую часть.

«Пытались объяснить, что нельзя так общаться с детьми и, тем более, бросать их одних на улице. Мамаша толкнула в сторону ребят коляску с ребёнком со словами «Возьмите» и выскочила на проезжую часть», - отмечают очевидцы происшествия

Корреспондент издания обратился к правоохранительным органам за комментариями. В пресс-службе прокуратуры Татарстана отметили, что будут разбираться в ситуации. Есть неподтвержденные данные, согласно которым, у женщины началась послеродовая депрессия. Жители города отмечают, что вызвали полицейских на место инцидента.