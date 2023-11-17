В Башкирии на врачей скорой помощи нападают пьяные пациенты и убитые горем родственники

В Башкирии на врачей скорой помощи часто нападают пациенты или их родственники. Сами доктора отмечают, что причина кроется в незащищенности медиков. На вызов должна выезжать большая бригада, чтобы можно было дать отпор в случае необходимости, сообщает mkset.ru .

Собеседница издания поделилась случаем, который произошел с ней недавно:

«Буквально недавно был случай, когда агрессивный мужчина не хотел выпускать меня из квартиры, но все обошлось.»

Согласно данным Гострудинспекци, доктора Башкирии получают травмы различной степени по разным причинам. Вот один из случаев. Бригада везла пациента без сознания. Пострадавший пришел в себя и, не разбираясь в ситуации, начал избивать фельдшера.

В 2022 году в Башкирии два раза врачи стали жертвами нападений. В первый раз врач-травматолог был избит пациентом, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во второй - скорую вызвали родители подростка, который предпринял попытку суицида. Ребенок скончался до приезда врачей. Когда бригада прибыла, отец избил фельдшера.

Собеседница издания рассказала, что практически ежедневно врачи сталкиваются с вербальной агрессией. Пациенты и их родственники грубят, оскорбляют или предъявляют медикам необоснованные претензии.