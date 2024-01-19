В Башкирии во время пожара погибли двое детей, третьего мать успела спасти

В ночь с 18 на 19 января в Башкирии в частном доме из бруса начался пожар. Находившаяся в доме мама проснулась от шума. Она схватила семимесячного ребенка и выбежала на улицу. Спасти двух детей, которые остались дома, возможности уже не было, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Дом был полностью охвачен пламенем, поэтому зайти в здание возможности не было. Видение также преграждали дым и гарь. Тела погибших девочек трех и четырех лет обнаружили пожарные после того, как ликвидировали возгорание на площади 48 квадратных метров. Матери оказывает помощь психолог МЧС России.

Для ликвидации возгорания понадобилось десять единиц техники с тремя пожарными стволами и 24 сотрудника. На данный момент установить причину пожара не удалось. На месте происшествия работают сотрудники следственных органов, пожарные, спасатели, дознаватели МЧС РФ, представители местной администрации.

Ранее мы сообщали, что в подмосковных Мытищах спасатели локализовали крупный пожар на складе автозапчастей с привлечением 30 пожарных и восьми машин МЧС.