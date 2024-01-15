В Башкирии вынесли приговор боксеру, который шантажировал местных бизнесменов
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В Башкирии местный спортсмен организовал преступную группировку, члены которой требовали от местных бизнесменов платить им деньги взамен за то, что они не будут мешать ведению бизнеса на территории республики, сообщает mkset.ru. Глава федерации бокса, согласно решению суда, будет находиться в колонии строго режима на протяжении 9,5 лет.
Остальные участники преступной организации также привлечены к ответственности. В зависимости от выполняемой роли получили от трех лет лишения свободы. Осужденные в зале суда вины не признавали.
Первым потерпевшим, по версии следствия, стал бизнесмен из Стерлитамака. Глава федерации бокса пригласил предпринимателя на встречу. Потом нанес множественные удары и угнал автомобиль. Позже требовал десять миллионов рублей и регистрации части бизнеса на его имя. Бизнесмен не согласился.
Тогда спортсмен совместно с другими участниками организации проникли в помещение, где находилось оборудование для майнинга и изъяли некоторую технику. Все предметы принадлежали предпринимателю из Стерлитамака. Первые угрозы поступали в 2022 году.
Ранее после убийства 25-летнего участника СВО в Кировской области в 2023 году стало известно, что над жителями долгое время, как в 90-ые годы, издевалась преступная группировка. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».