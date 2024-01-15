В Башкирии вынесли приговор боксеру, который шантажировал местных бизнесменов

В Башкирии местный спортсмен организовал преступную группировку, члены которой требовали от местных бизнесменов платить им деньги взамен за то, что они не будут мешать ведению бизнеса на территории республики, сообщает mkset.ru . Глава федерации бокса, согласно решению суда, будет находиться в колонии строго режима на протяжении 9,5 лет.

Остальные участники преступной организации также привлечены к ответственности. В зависимости от выполняемой роли получили от трех лет лишения свободы. Осужденные в зале суда вины не признавали.

Первым потерпевшим, по версии следствия, стал бизнесмен из Стерлитамака. Глава федерации бокса пригласил предпринимателя на встречу. Потом нанес множественные удары и угнал автомобиль. Позже требовал десять миллионов рублей и регистрации части бизнеса на его имя. Бизнесмен не согласился.

Тогда спортсмен совместно с другими участниками организации проникли в помещение, где находилось оборудование для майнинга и изъяли некоторую технику. Все предметы принадлежали предпринимателю из Стерлитамака. Первые угрозы поступали в 2022 году.

Ранее после убийства 25-летнего участника СВО в Кировской области в 2023 году стало известно, что над жителями долгое время, как в 90-ые годы, издевалась преступная группировка. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».