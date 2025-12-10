В бассейн на лифте: в российском городе откроется современный спортивно-оздоровительный комплекс

В микрорайоне Выя в Нижнем Тагиле к 1 сентября 2026 года специалисты завершат строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, бассейн будет открыт для всех жителей. В нем отдельное внимание уделено комфортабельности людей с ограниченными возможностями (МГН). Так, для посетителей сделают возможным плавный спуск в бассейн по лестнице и при помощи лифта.

По данным издания, в бассейне в автоматическом режиме будут следить за каждым посетителем. Если на какой-то дорожке прекратится движение, система оповестит сотрудников. Ширина каждой из четырех дорожек — 2,5 метра. Для людей с ограниченными возможностями будут доступны зоны ожидания, разминочные зоны, сауна.

«Также в здании будет лифт, предназначенный для маломобильных групп населения. Он поможет беспрепятственно передвигаться по всем трем этажам СОКа», — рассказал корреспонденту TagilCity.ru заместитель генерального директора подрядной организации ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

По информации издания, на территории спортивного комплекса откроют тренажерный зал, спортзал, танцевальный зал. Местным жителям предложат заниматься пилатесом и йогой. Для фиджитал-спорта подготовят отдельный зал. Затраты на строительство превысили прогнозируемую сумму, однако строительство не прекращено.

Ранее сообщалось, что в Лобне строители приступили к монтажу системы водоподготовки бассейна в ФОКе.