В Лобне строители приступили к монтажу системы водоподготовки бассейна в ФОКе

В Лобне на улице Ленина продолжается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), строители приступили к монтажу системы водоподготовки бассейна. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано порядка 100 рабочих и пять единиц техники. Ведутся фасадные работы, устройство входной группы, монтаж инженерных сетей. В здании ведутся чистовые отделочные работы», — добавил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, общая стройготовность по всем видам работ около 90%. Они проходят в рамках областной госпрограммы. Площадь здания составит 3,1 тыс. кв. м, в нем разместят две чаши бассейна, душевые раздевалки, кафе, тренажерный зал и медицинский блок. На прилегающей территории появятся парковочное пространство, тротуар, места для отдыха. Открыть бассейн планируют в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.