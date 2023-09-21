В Белгородской области студенты стали свидетелями, как из окна общежития выпал подросток

Студенты Новооскольского сельскохозяйственного колледжа стали свидетелями, как из окна третьего этажа общежития выпал студент, сообщает bel.ru .

Корреспонденты издания «Бел.Ру» отправили официальный запрос в пресс-службу правительства, но пока подтверждения данной информации нет. Также журналисты проверили сайт Следкома, где также нет данных об инциденте. Пока можно следить за развитием событий исключительно из заявлений студентов.

Учащиеся учебного заведения опубликовали в социальной сети информацию, что молодой человек выпал из окна. Ребята вызвали бригаду скорой помощи, но медики ехали слишком долго. Состояние студента тяжелое. Он получил много травм.

Главный врач Станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров высказал мнение, что студенты или администратор группы в социальной сети решили просто пропиариться. Бригада скорой помощи приехала быстро.

«Админ, проверьте источники информации. Вызов принят в 21:14, прибытие — в 21:22. Доезд — восемь минут. Не стоит пиариться за счет других»,- главный врач Станции скорой медицинской помощи (ССМП) региона Алексей Жиров прокомментировал заявления ребят

Комментарий Алексея Жирова доказывает, что скорая все-таки выезжала. Значит, кто-то нуждался в помощи медиков.

Ранее стало известно, что пользователи социальных сетей распространяли фейковые рассказы о педофилах в Прикамье, которые заманивают в лес детей.