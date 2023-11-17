В Челнах водитель по мнению горожан целенаправленно задавил собаку

В Челнах некоторые горожане стали свидетелями, как водитель сбил собаку. Люди уверены в преднамеренных действиях горожанина, пишет интернет-портал KazanFirst . Инцидент активно обсуждают пользователи социальных сетей.

За синим кроссовером BMW во время движения погналась свора бездомных собак. Очевидцы утверждают, что водитель специально начал разгоняться и наехал на одну из них. В социальных сетях опубликовано видео происшествия. На кадрах видно, как после столкновения с авто, пес шатается и уходит в сторону к обочине.

На этом видео обрывается. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что собака вскоре скончалась.