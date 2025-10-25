В деле о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» появилось новые фигуранты

В уголовном деле о хищении денег у участников спецоперации в «Шереметьево» появилось семь новых фигурантов, сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, новые фигуранты были задержаны на территории Москвы. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Им (задержанным. — Прим. ред.) вменяется участие в преступном сообществе», — сказал собеседник агентства.

По информации издания, в рамках расследования задержано более 30 подозреваемых. Личность организатора ОПГ установлена. Троих фигурантов дела объявили в международный розыск. Если они вернутся в Россию, их отправят в СИЗО.

Согласно версии следствия, преступная группировка выявляла бойцов СВО, которые прибыли в «Шереметьево» . Они находили способ, как принудить военнослужащего отдать им деньги. Например, вымогали или придумывали мошеннические схемы. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В некоторых случаях деньги похищали.

В материалах дела указано, что одному пострадавшему предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда человек станет менее бдительным, похитили у него 615 тыс . руб. Еще один военнослужащий стал жертвой такого же обмана. Мошенники завладели суммой в размере 28 тыс. руб.

«В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тыс. руб. превращались в 40 тыс. или даже 90 тыс., 1 тыс. — в 70 тыс., 8,2 тыс. — в 122 тыс. руб.», — сообщило РИА Новости.

В преступное сообщество, по данным следствия, входили и сотрудники линейного управления МВД в аэропорту «Шереметьево». Сумма ущерба по делу составляет более 3 млн руб.

Ранее сообщалось, что братья-мошенники выманили несколько миллионов у военнослужащих в Подмосковье.