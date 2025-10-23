«Мошенник на доверии»: братья выманили несколько миллионов у военнослужащих в Одинцове

В Одинцовском гарнизонном суде учли неотбытое наказание за убийство и вынесли гражданину, который похищал деньги военнослужащих, наказание в виде 20 лет колонии. REGIONS восстановил хронологию событий, с которых началась череда краж в Одинцове.

По информации издания, осужденный оказался в Одинцовской городской больнице весной 2024 года. Он получил ранение во время прохождения военной службы. В палате он попросил своего нового знакомого — раненого военнослужащего РФ — одолжить 300 тыс. руб. Мужчина не отказал в просьбе и отдал телефон, чтобы ныне осужденный мог перевести деньги. Он же перевел 970 тыс. руб.

По данным издания, еще 300 тыс. руб. он перевел с телефона другого военнослужащего, получив обманным способом доступ к его гаджету. Мужчина решил продолжить преступную деятельность. Вместе с братом и знакомым приобрели автомобиль и форму полицейских. Они принуждали военных, которые поодиночке выходили из больницы, садиться в машину. Во время разговора угрожали тюремным сроком и требовали деньги.

В Одинцовском гарнизонном суде ранее осужденного и его брата обязали компенсировать пострадавшим причиненный ущерб. Брату назначили 10 лет колонии. Адвокат Янис Юкша заявил REGIONS, что считает приговор справедливым.

«Это такой мошенник на доверии. Естественно, находясь в ситуации, когда раненые вокруг находятся в уязвимом психическом состоянии, а он может пользоваться солидарностью братьев по оружию, мошенник развернулся по полной», — заключил правозащитник.

