В Котельниках открылся крупнейший образовательный комплекс Подмосковья

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники открыли крупнейший образовательный комплекс Подмосковья «Вектор», который объединил современную школу на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В детском саду 14 групп, в школе — 84 учебных класса. Для ребят предусмотрены четыре спортивных зала, два библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, помещения для изучения технологий, просторная столовая», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, на прилегающей территории разместились игровые и спортивные площадки. Для комплекса также построили отдельную подъездную дорогу, она соединила 3-й Покровский проезд с улицей Сосновой.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.