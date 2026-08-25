В Подмосковье мобильные комплексы совершили более 7 тыс. выездов к пациентам

С начала 2026 года мобильные комплексы Подмосковья совершили более 7 тыс. выездов, во время которых медицинскую помощь получили почти 175 тыс. жителей отдаленных территорий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мобильные медицинские комплексы позволяют жителям отдаленных территорий Московской области проходить обследования и получать консультации врачей рядом с домом, без необходимости посещения поликлиники», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Выезды таких комплексов позволяют пациентам пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое или другие исследования. Ознакомиться с графиком выездов можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях, его формируют исходя из потребности населенного пункта. При себе пациентам нужно иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.