Губернатор Воробьев поздравил с Днем знаний учеников и педагогов школы им. Героя России Монетова в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний учеников и педагогов школы им. Героя России Александра Монетова в Подольске, он приехал в один из корпусов на Армейском проезде вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. В новом учебном году там сели за парты более 1,1 тыс. человек, в том числе 83 первоклассника.

«Я хочу поздравить всех вас с 1 сентября. Наверное, самый торжественный день сегодня у наших первоклашек. За вас очень переживают ваши родители. Но мы точно знаем, что благодаря учителям, благодаря вашему усердию, вы будете ходить в школу с удовольствием и радовать нас своими достижениями. Ну и, конечно, не менее волнительный день у тех, кто пошел в 11 класс. Впереди подготовка к выпускным экзаменам, нужно решить, куда поступать, чему посвятить себя — это очень важно. Я хочу пожелать, чтобы вы успешно прошли все испытания. Уверен, так и будет, в том числе, благодаря команде преподавателей. Хочется поблагодарить учителей. Мы вами очень дорожим, вы — большие молодцы, потому что не только даете знания, но и дарите внимание, заботу — все то, что важно для каждого ребенка. Отдельно хочется поприветствовать офицеров, героев СВО, которые тоже сегодня здесь. Ну и, конечно, в жизни очень важно, когда рядом есть друзья, а за твоей спиной стоят родители, которые любят, радуются за своих детей и вдохновляют», — сказал губернатор.

Образовательный корпус состоит из трех школьных корпусов, рассчитанных на 2,8 учеников, а также шести детсадов на 1 тыс. воспитанников. Перед началом учебного года во всем комплексе провели косметический ремонт, закупили новое оборудование и учебники.

«Сегодня мы говорили с родителями о том, как важно не только учить, но и защищать детей в интернете, вовлекать их в спорт и физкультуру, продумывать досуг, чтобы они росли здоровыми, активными и уверенными в себе», — сказал Фетисов.

Ученики школы занимаются углубленным изучением информатики, химии, математики, истории, биологии. В новом учебном году открылись девять математических классов. Все старшие классы являются предпрофильными: медиакласс, IT-класс, педагогический, а также медицинский классы. Это одна из 215 пилотных школ региона, где в новом учебном году при поддержке президента России Владимира Путина стартует проект «Киберурок». Школьники раз в неделю будут изучать цифровую грамотность и безопасность, работу с ИИ, алгоритмы и создание цифровых продуктов и не только. Директор школы Инна Горкавая добавила, что в этом году откроются четыре 10 класса, а также впервые — психолого-педагогический класс с двумя группами — технической и гуманитарной направленности.

Особое внимание в школе уделяют патриотическому воспитанию. Здесь работает музей «Они защищали Москву», есть юнармейский отряд. Ребята участвуют в программе «Орлята России» и в «Движении первых», а в новом учебном году в школе открывается кадетский класс по направлению «Росгвардия». Выпускники показывают хорошие результаты, в минувшем году шестеро получили 100 баллов на ЕГЭ, 29 окончили школу с золотой медалью.

По традиции всех учеников начальной школы угостили мороженым. Эта акция проходит во всех школах Подмосковья уже в 6-й раз. В этом году для ребят подготовили более 479 тыс. вафельных стаканчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.