В детских садах будут воспитывать по-новому: что изменится с 1 сентября

Все учреждения дошкольного образования перейдут на единую систему воспитания. 60% учебной программы будет продиктована общими требованиями, которые выработали в министерстве образования РФ. Оставшиеся 40% учебной программы будут составляться регионами. Каждый край России самостоятельно должен выбрать, на каком из направлений будет сделан акцент. В Татарстане приняли решение развивать патриотизм у детей по отношению к малой родине, а также формировать культурные навыки.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин провел совещание, в рамках которого также рассказал о подготовке учебных заведений республики к началу учебного года. Так, 116 объектов образования будут отремонтированы к концу текущего года. Модернизацией школ начали активно заниматься с 2022 года. Ремонтируют классы и пищеблоки. Капитального ремонта требуют 319 зданий школ и садов.