В фитнес-клубе во время тренировки скончалась 25-летняя волгоградка

В фитнес-клубе Волгограда, расположенном в Советском районе на улице Кирова, во время тренировки скоропостижно скончалась 25-летняя горожанка, сообщил novostivolgograda.

Очевидцы сообщили, что девушка занималась без руководства тренера. Она выбрала индивидуальные занятия. Клиенты фитнес-клуба уверены, что девушка знала о проблемах со здоровьем. У волгоградки ранее диагностировали сердечное заболевание.

Очевидцы также рассказали, что девушке стало плохо спонтанно. Она замертво упала посреди зала для занятий. Находящиеся рядом люди не успели ничего предпринять. Они вызвали скорую.

«Скорая» приехала буквально через 15 минут, но откачать девушку не смогли», — сообщил журналисту издания «НовостиВолгограда.ру» источник в экстренных службах региона.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели тело девушки. Нет причин, чтобы предполагать, что смерть наступила из-за телесных повреждений. Специалисты не видят никакого криминала. Предварительная версия — ишемическая болезнь сердца.

Ранее врач московского фитнес-клуба Шурыгин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что чаще всего становится причиной скоропостижной смерти людей во время тренировочного процесса в залах.