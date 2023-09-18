В Гааге суд ООН начал слушания по иску Украины против России из-за начала спецоперации

В понедельник, 18 сентября, начались слушания по иску Украине, которая обвиняет Россию в начале спецоперации. В зале суда присутствует корреспондент « РИА Новостей ».

Украина считает, что Россия нарушила конвенцию о геноциде, когда начала проведение спецоперации. В понедельник по делу начались слушания. Сначала суд выслушает позицию представителей РФ. Этот этап судебного разбирательства завершится 27 сентября.

В зале суда присутствуют три представителя РФ – это посол по особым поручениям МИД РФ, посол РФ в Нидерландах и заместитель постпреда РФ при ООН. Десятки иностранных журналистов следят за тем, как проходит заседание.

Еще 26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН, который позже призвал Россию прекратить проведение спецоперации, вывести войска и вернуть освобожденные территории.

Представители России уверены, что суд ООН злоупотребляет международным правом и трактуют каждое действие РФ, как выгодно международному сообществу. Российская сторона не считает иск приемлемым.