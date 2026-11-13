Семак отреагировал на слухи о том, что «Зенит» удерживает игроков от вызова в сборную

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал для «Чемпионата» информацию о том, что клуб якобы удерживает футболистов от вызова в сборную России.

Валерий Карпин не включил в состав сборной России двух лучших бомбардиров РПЛ, выступающих за «Зенит», — полузащитника Максима Глушенкова и нападающего Александра Соболева.

«Еще ни разу не видел, чтобы главный тренер сборной думал о «Зените» или каком-то другом клубе. Он решает свои задачи. Почему не вызывает тех или иных игроков — это его личное мнение. Что касается состояния игроков, это вызывает улыбку, потому что наш врач работает и в сборной», — сказал Семак.

Специалист согласился с тем, что легче работать, когда в различные сборные вызывается меньше игроков. С другой стороны, вызов футболистов в национальные команды положительно влияет на имидж клуба, подчеркнул главный тренер «Зенита».

Ранее стало известно, что Валерий Карпин не вызвал Глушенкова из-за его отношения к делу в сборной. Соболев же «пострадал» из-за того, что заступился за партнера.