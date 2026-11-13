В Московской области заготовили почти 75 тыс. л крови и ее компонентов

С начала 2026 года в Подмосковье заготовили более 72 тыс. л цельной крови и ее компонентов, что на 1,5 тыс. л больше, чем за аналогичный период прошлого года, переливание крови требуется при проведении сложных операций, лечении пациентов с тяжелыми заболеваниями, травмами и большой кровопотерей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорская кровь и ее компоненты ежедневно необходимы для спасения жизни пациентов. Они используются в хирургии, онкологии, акушерстве и других направлениях медицины», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что в связи с этим важно поддерживать достаточные запасы крови и обеспечивать ее бесперебойное поступление в медицинские учреждения. Работу проводит Московский областной центр крови и его подразделения, а также отделения переливания крови в больницах. Кроме того, в регионе регулярно проводятся выездные донорские акции, в рамках которых жители могут сдать кровь без посещения стационарных пунктов. Узнать подробности можно на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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