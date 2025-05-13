В ГД предложили на период военной службы запретить участникам СВО разводиться

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на период военной службы запретить участникам СВО разводиться, если с подобным иском в одностороннем порядке обращается супруга военнослужащего, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат предлагает также установить подобный запрет на время реабилитации военнослужащего в случае ранения. Виталий Милонов высказал мнение, что иногда женщины соглашаются стать женами только из-за материальной выгоды. Предложенная депутатом мера позволит обезопасить участников спецоперации от подобных инцидентов.

Депутат заявил, что российские военнослужащие ежедневно рискуют жизнью. Они защищают Родину. Задача правительства — защитить их. Милонов смоделировал ситуацию — военнослужащего ранили и доставили в госпиталь. Его супруга не желает ухаживать за ним, поэтому подает на развод. Однако мужчина не согласен. Депутат уверен, что в таком случае не стоит расторгать брак в одностороннем порядке.

По информации издания, депутат намерен обратиться с озвученным им предложением в Министерство юстиции. Копию обращения он предоставил редакции «Абзаца».

«Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства», — говорится в обращении, имеющемся в распоряжении «Абзаца».

Ранее сообщалось, что комик Михаил Галустян разводится после 18 лет брака.