В ГД рассказали, что иностранные производители лекарств смогут вернуться в РФ

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал ТАСС, что к иностранным производителям лекарств, которые примут решение распространять продукцию на территории России, выдвинут несколько важных требований.

Сергей Леонов заявил, что иностранным компаниям понадобится локализовать свое производство на территории РФ. В таком случае им будет позволено представить свою продукцию на отечественном рынке. Россия поставила задачу — локализовать фармпроизводство, как в сфере производства препаратов, так и субстанции. Глава комитета ГД пояснил, что субстанции — это предшественники фармацевтических препаратов.

«Если иностранная фармацевтическая компания построит завод и полностью локализует свое производство на территории Российской Федерации, она будет иметь те же самые преференции, что и локализованное производство, в которое вложили деньги российские инвесторы», — пояснил депутат.

Депутат также ответил на вопрос о поставках лекарств из-за границы. Сергей Леонов рассказал, что в России приняли закон о стратегических лекарственных средствах. На его основании производители некоторых лекарственных препараты будут иметь привилегии перед импортерами аналогичных препаратов. Это позволит иностранным компаниям самостоятельно принимать решение — организовывать производство препаратов на территории РФ или ввозить эти лекарства.

«Если предприятие локализовано и производит фармацевтическую продукцию, которая востребована для наших граждан, для нашего здравоохранения, то, если заявляются иные поставщики, не локализованные в Российской Федерации - и есть еще ряд критериев, даже если дают ниже цену за эту продукцию, они не участвуют в аукционе и в конкурсных процедурах», — объяснил собеседник ТАСС.

