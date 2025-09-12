Автоэксперт раскрыл шансы Mercedes вернуться в Россию

По мнению автоэксперта Олега Мосеева, регистрация товарного знака Mercedes-Benz в России не свидетельствует о планах немецкого бренда вернуться на российский рынок. В интервью «Газете.Ru» он пояснил , что данная процедура является скорее мерой по защите интеллектуальной собственности, аналогичной действиям других западных компаний. Эксперт подчеркнул, что это не означает полного отказа Mercedes-Benz от российского рынка в перспективе.

Мосеев напомнил, что многие другие западные автопроизводители также продолжают регистрировать свои товарные знаки на территории России, несмотря на приостановку операционной деятельности и отсутствие планов по скорейшему возобновлению работы.

Недавно телеграм-канал Mash распространил информацию о том, что концерн Mercedes-Benz намерен заново зарегистрировать свой товарный знак в России. По данным канала, компания подала заявки в Роспатент на регистрацию двух вариантов написания бренда на русском и английском языках, намереваясь заниматься продажей автомобилей и запчастей, а также осуществлять ремонт. При этом паблик выразил сомнение в одобрении бренда.

Напомним, что Mercedes-Benz приостановил продажи автомобилей в России в марте 2022 года, а в 2023 году продал свой завод в подмосковном Есипово холдингу «Автодом».

