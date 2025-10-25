«В глазах той бабушки ему показался бес»: россиянин ворвался в чужую квартиру и убил незнакомую пенсионерку

Суд вынес приговор мужчине, который ворвался в чужую квартиру и убил пенсионерку, с которой не был знаком, сообщило URA.RU. Он пытался скрыть следы преступления: орудие убийства выбросил, квартиру пенсионерки поджег. После пошел к другу, которому признался в содеянном.

По информации издания, убийство произошло 15 января в городе Свердловской области. Мужчина возвращался домой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Из своей квартиры осужденный забирал инструменты. При себе свердловчанин всегда имел металлический колышек с острым концом, где приварено металлическое кольцо.

По версии следствия, мужчина решил навестить друга. Его товарищ проживает в том же многоэтажном доме, где у фигуранта дела есть квартира. Друга не оказалось дома. Мужчина дернул ручку чужой квартиры. Дверь оказалась не заперта. Какую цель преследовал мужчина, пояснить он не смог.

По данным правоохранителей, в квартире находилась пенсионерка. Она отдыхала на диване. Мужчина при помощи своего колышка нанес ей 27 ударов.

«Зачем он это сделал — не знает, но в глазах той бабушки ему показался бес*, которого он испугался», — сказано в приговоре.

Согласно данным материалов дела, мужчина заявил, что до инцидента во время алкогольного опьянения он не замечал каки-либо потусторонние силы. В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина выполнял задания в зоне СВО. До убийства он пил три дня подряд. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

*Сатанизм —движение, которое признано экстремистским и запрещено в России.