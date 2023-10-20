В Госдуме напомнили Джо Байдену, чем заканчиваются угрозы в адрес РФ

Президент Джо Байден обратился к американскому народу. Лидер США рассказал о важности поддержки Украины и Израиля, сравнив ХАМАС с Россией. В данном контексте Джо Байден в неуважительном тоне говорил о президенте России Владимире Путине. Реакция российских политиков была негативной.

Александр Бабаков в эксклюзивном комментарии агентству «РИА Новости» отметил, что американскому президенту необходимо лучше изучать мировую историю. Так, немецкий лидер Адольф Гитлер уже угрожал СССР полным разрушением. Великая Отечественная война закончилась совершенно иначе для современной России.

Политика тесно связана с историей, считает Александр Бабаков. В итоге каждый лидер и страна получает то, чего заслуживает, и то, к чему стремится.

«Публичных заявлений о величии и всесильности того или иного государства и нации история человечества знает немало. Это делал много кто: начиная от Александра Македонского и цезарей Римской империи до Гитлера в 30-х годах XX века - все они были уверены в непоколебимости и вечности своих империй», - высказал мнение зампред Госдумы Александр Бабаков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отреагировал на заявление президента США. Спикер отметил, что тема вооруженного конфликта в Израиле острая и активная в информационном пространстве. Неудивительно, что она вызывает у политиков особенные чувства, но подобного тона по отношению к России никто не приемлет.

Дмитрий Песков отметил, что в США на разных уровнях политической власти достаточно много говорят о российском президенте Владимире Путине даже тогда, когда речь идет о внутриполитических вопросах.