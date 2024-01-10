В ХМАО задержали гражданина, который избил военного СВО и его жену 31 декабря

В новогоднюю ночь военного СВО и его супругу избил неизвестный мужчина. Инцидент произошел в Радужном. В полиции сообщили, что задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении данного преступления, сообщает muksun.fm . Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась потерпевшая. Ее супруг уже отправился в зону СВО. Он приезжал в небольшой отпуск, чтобы встретить Новый год со своей семьей. Сначала супружеская пара провела вечер с родителями, затем отправилась в ночной клуб. Здесь и произошел конфликт.

Неизвестному мужчине не понравилось, что военный СВО пришел в развлекательное заведение в форме. Он предложил выйти для личного разговора на улицу, где между мужчинами началась драка. Супруга военного СВО, согласно предварительным данным, непредумышленно получила удар по челюсти и потеряла сознание.

Потерпевшие прошли медицинское освидетельствование.

«По телесным повреждениям до сих пор проверка идет», — рассказали в пресс-службе корреспонденту Muksun.fm.

Потерпевшая сообщала, что у супруга после драки появился синяк и шатаются зубы.

Ранее мы сообщали, что в Подольске мужчина и женщина избили знакомого и оставили его умирать в подъезде.