В Подольске мужчина и женщина избили знакомого и оставили его умирать в подъезде
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В Подольске двое местных жителей обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Преступление произошло в середине прошлой недели. Двое мужчин и женщина находились в одной из квартир. Между ними возник конфликт, переросший в драку. В результате один из мужчин был жестоко избит. Его оппоненты бросили его на лестничной клетке в подъезде. Спустя время пострадавшего нашли соседи, они и вызвали скорую, однако на следующий день потерпевший скончался в больнице.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске задержали пятнадцатилетнего подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.