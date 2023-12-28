В Подольске мужчина и женщина избили знакомого и оставили его умирать в подъезде

Преступление произошло в середине прошлой недели. Двое мужчин и женщина находились в одной из квартир. Между ними возник конфликт, переросший в драку. В результате один из мужчин был жестоко избит. Его оппоненты бросили его на лестничной клетке в подъезде. Спустя время пострадавшего нашли соседи, они и вызвали скорую, однако на следующий день потерпевший скончался в больнице.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске задержали пятнадцатилетнего подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.