В Калининграде открылась выставка, посвященная роману Льва Толстого «Война и мир»

Из фондов Государственного музея имени Л. Н. Толстого представлено более 140 экспонатов, которые помогут понять, как великий писатель создавал литературный шедевр. Это письма и книги, иллюстрации и портреты.

«В числе экспонатов - фотопортрет Толстого, сделанный им в Ясной Поляне в 1862 году, гравюра Жака Куше «Бородинское сражение. 7 сентября 1812 года», описание Бородинского сражение с его схемой, выполненной самим писателем. Впервые посетители выставки в Калининграде увидят экспонаты, связанные с экранизацией романа "Война и мир" Сергеем Бондарчуком. В частности, это оригинал раскадровки одной из сцен фильма, сделанной Бондарчуком, а также автограф актрисы Людмилы Савельевой, сыгравшей в фильме Наташу Ростову», - пишет ТАСС

Процесс написания романа был не простым. Об этом свидетельствуют рукописи Льва Толстого. Автор концепции выставки Наталья Великанова рассказала, что расшифровать записи было достаточно сложно. Во-первых, у писателя неразборчивый подчерк. Во-вторых, Толстой мог писать сверху уже написанного текста, много зачеркивал и вносил правки, которые фиксировал на любой стороне листка.

Наталья Великанова обратила внимание, что роман является художественным шедевром, потому что в нем использованы различные художественные и публицистические стили: стихотворения, новеллы, песни и притчи. Каждый посетитель выставки сможет переместиться во времена написания книги и прочувствовать, каким сложным этапом в жизни для Толстого стала работа над романом.

Сотрудник музея отметила, что выставка будет интересна и исследователям, и обычным читателям. Экспозиция посвящена двум событиям: 195-летию писателя и 160-летию начала создания романа.