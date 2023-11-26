У берегов Греции затонуло судно с экипажем из 14 человек

По информации источника, на борту находился экипаж, состоящий из 14 человек. Судно перевозило соль. Оно вышло из египетского порта Дехейла. Корабль должен был прибыть в порт Стамбула. Отмечается, что среди находившихся на борту были граждане Сирии, Индии и Египта.

На данный момент у берегов Лесбоса идет поисково-спасательная операция.

Лесбос расположен в северо-восточной части Эгейского моря. Это третий по величине остров Греции и восьмой по величине в Средиземном море после Сицилии, Сардинии, Кипра, Корсики, Крита, Майорки и Эвбеи.

20 ноября министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в турецкой провинции Зонгулдак затонул сухогруз Kafkametler, на борту которого находились 12 человек. Глава МВД отметил, что инцидент произошел после шторма. Судно подало сигнал тревоги.