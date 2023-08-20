В Калужской области из-за бури пострадали люди: двое погибших и четверо раненых

На частной базе отдыха «Митино» в Калужской области в ночь на 20 августа погибло два человека - 43-летний мужчина и его шестилетняя дочь, пишет агентство «Интерфакс». Четыре человека получили ранения.

«К сожалению, погибли два человека, один из них ребенок, еще четыре человека получили травмы... Выражаю соболезнование родственникам погибших», - написал глава администрации Тарусского района Михаил Голубев на своей странице в социальной сети

В регионе проходил байкерский фестиваль. Участники мероприятия обустроили палаточный городок. Ночью началась буря. Сильный ветер валил деревья. Многие падали на палатки. Некоторые люди были травмированы. Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев рассказал, что четырем человекам понадобилась медицинская помощь. Двое погибло.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что лагерь был разбит в месте, которое не отвечало требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель людей из-за неосторожности. На месте происшествия работают следователи. Оперативные службы устраняют последствия урагана.

Глава администрации Михаил Голубев выразил соболезнование семье погибших. Мужчина скончался от полученных травм практически моментально. Ребенка госпитализировали, но девочка умерла в больнице. Инцидент произошел примерно в час ночи.