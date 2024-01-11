В Карелии в аварийном доме из-за отсутствия отопления погиб мужчина
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В социальных сетях сообщили о гибели мужчины, который проживал в аварийном доме в Карелии, сообщает karelinform.ru. Редакция обратилась за комментариями в администрацию Медвежьегорского района.
Сотрудники администрации рассказали, что узнали о трагедии также из поста в социальной сети. В отделе муниципального хозяйства корреспонденту КарелИнформ сообщили, что делом уже занимается прокуратура.
Дом, в котором проживал погибший, был признан аварийным в 2021 году. Он вошел в список зданий, жителей которых будут расселять по госпрограмме. До сих пор неизвестно, в каком году жильцы получат ключи от новых квартир.
Фото: [Pxhere.com]
На данный момент в доме практически никто не жил. Погибшему принадлежала приватизированная квартира. Отопления не было. Оставшиеся жильцы грелись масляными лампами, но особенного эффекта это не давало.
В соцсетях сообщают, что пострадал еще один мужчина. Он обморозил конечности. Медики оказали помощь и отпустили домой, снова в холодное помещение.
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