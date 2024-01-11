Одиннадцатилетнюю девочку с двумя матками прооперировали в подмосковных Люберцах

Одиннадцатилетняя девочка в тяжелом состоянии с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), расположенный в Люберцах. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что врачи оперативно провели исследование органов малого таза, которое показало, что у пациентки было две матки, в одной из которых наблюдался выраженный воспалительный процесс. Выяснилось, что удвоение матки — врожденная патология, однако ранее ни пациентка, ни ее родители о ней не знали.

Учитывая выраженный воспалительный процесс с нагноением одной из маток — детскими хирургами и детскими гинекологами было принято решение об экстренном оперативном лечении. К счастью, в настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство областной больницы в Балашихе начнется уже в 2024 году.