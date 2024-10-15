В Кемерове прошла выставка котов уникальных пород

В ТЦ «Лапландия» в Кемерове заводчики котов показали своих питомцев на выставке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Самыми крупными оказались мейн-куны. Даже котята уже отличаются своими крупными размерами от взрослых сородичей. На первый взгляд мейн-куны визуально схожи с сибирской породой котов. Присмотревшись, можно заметить отличия.

Корреспондент Сибдепо обратил внимание, что специфического запаха в зале выставки не было. Он исходил только от уголка, где находился корм для животных. Все пушистые гости вели себя прилично: спали, играли, отдыхали. Сомневающимся, стоит ли заводить кота или нет, можно смело решаться на этот шаг.

«Лишь один годовалый кот орал на весь зал. Оказалось, что у него был медовый месяц с его кошечкой, но ему пришлось радовать горожан своим видом на выставке, а не находиться возле своей дамы», — отметил корреспондент Сибдепо.

Гостям разрешали гладить котов при условии, если они соглашались обработать руки дезинфицирующими средствами. Антисептики давали хозяева котов. Гладить позволяли после полного высыхания кожи.

На выставке присутствовали сфинксы, американский керл, рыжие шотландцы, бенгальский кот и многие другие породы. Все владельцы оставляли свои контакты на случай, если посетитель решит в будущем приобрести котенка.

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