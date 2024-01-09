В Кисловодске задержали подозреваемого в тройном убийстве, которое произошло 31 декабря

Ссылаясь на собственные источники, РЕН ТВ сообщало, что 8 января в Кисловодске были найдены тела трех зарезанных людей. Сотрудники полиции разыскивали пропавшую ранее женщину и обнаружили трупы. Информация оказалась достоверной. Следователи смогли восстановить картину происшедшего, сообщает newstracker.ru .

Убийство произошло 31 декабря. В квартире находилось четыре человека. Они начали провожать старый год. Произошел конфликт, во время которого подозреваемый и ныне задержанный житель республики Карачаево-Черкесии нанес смертельные ножевые ранения своей сожительнице, а также ее 33-летнему сыну и подруге.

Подозреваемый покинул квартиру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и определении меры пресечения.

Сообщалось, что мать и сын вели аморальный образ жизни. Они злоупотребляли спиртными напитками. Часто приглашали подозрительных гостей. Задержанный уже был судим за убийство.

Ранее мы сообщали, что житель Саратова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на полицейских.