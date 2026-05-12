Округа Подмосковья присоединились к фестивалю «ПредпоЧтения»

Так, к проекту присоединились Пушкино, Солнечногорск, Дмитров, Мытищи, Богородский округ, Лобня, Талдом и Долгопрудный. В его рамках в школах проходят литературные гостиные, театральные уроки литературы, мастер-классы по сценической речи и художественному слову, тренинги по дикции.

«Театр не существует без литературы. Литература не оживает без сцены. Книга на полке хранит смыслы, но пока текст не прозвучит, не будет прочувствован дыханием, взглядом, интонацией, он остается лишь чернилами на бумаге. Именно поэтому мы объединяем книгу и театр: чтобы школьник не просто прочитал произведение, а встретился с ним», — отметил народный артист России, Секретарь Союза театральных деятелей РФ, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Фестиваль продлится до 15 мая. Планируется создать театральную программу с участием школьников, провести мастер-классы и театральные постановки.

