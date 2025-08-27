В конкурсе «Семья Ямала» по просьбе жителей добавили новую номинацию

В конкурсе «Семья Ямала» по просьбе жителей региона добавили новую номинацию «Семья защитника Отечества», сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

По информации пресс-службы, теперь в конкурсе представлено 10 номинаций. Жители региона предложили открыть номинацию «Семья защитника Отечества». Губернатор поддержал инициативу населения. В новой категории вправе принять участие семьи ветеранов боевых действий и действующих участников спецоперации. Семьи, которые проявляют социальную активность, занимаются волонтерством или благотворительностью, получили возможность прославиться на весь регион.

«Важными критериями являются наличие заслуг в общественной, творческой, профессиональной или научной деятельности, а также достойное выполнение родительского долга», — указано в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, выдвигать кандидатуры имеют право организации, предприятия или общественные объединения. Конкурс стартует 1 ноября. В мае в регионе традиционно масштабно празднуют Международный день семьи. Во время праздничных мероприятий объявят имена победителей в каждой из 10 номинаций.

