В Кузбассе массово пропадают грибники: за три дня погибло двое горожан

В Кузбассе массово пропадают грибники, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона проинформировали, что два человека погибли, 25 грибникам удалось выбраться из лесного массива живыми. Данные предоставили за последние три дня.

По информации ведомства, для поиска 14 человек привлекали оперативные службы. В настоящее время жители региона спасены. Девять потерявшихся сумели самостоятельно найти путь домой. Двое грибников погибли. Сотрудники собрали данные по поиску горожан семи муниципальных округов региона.

В ведомстве призвали грибников соблюдать некоторые правила. Рекомендовано не собирать грибы самостоятельно. При отсутствии такой возможности важно предупредить близких о походе и назвать время примерного возвращения домой. Маршрут составляется заранее. Эксперты советуют показать его своим близким людям. Для сбора грибов рекомендовано выбирать одежду ярких цветов.

В ведомстве также назвали алгоритм действий в случае, если человек заблудился. Важно вызвать спасателей и оставаться на месте. Для экономии сил и тепла грибнику предстоит обустроить лежанку и разжечь костер. Не стоит выбирать места в лесу, где человека не будет видно со стороны. Такие рекомендации помогут спасателям быстрее найти потерявшегося.

