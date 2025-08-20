Подмосковные леса богаты на грибные трофеи в этом сезоне? Житель набрал полную машину грибов

Осенний грибной сезон в Подмосковье набирает обороты, и житель региона Михаил Габятдинов на собственном примере продемонстрировал его щедрость, сообщил REGIONS.

На своей странице в социальных сетях Михаил опубликовал фотографии впечатляющего «улова», собранного в лесах Егорьевского городского округа. Снимки свидетельствуют, что практически весь багажник его автомобиля был заполнен корзинами и ведрами, полными отборных подосиновиков, подберезовиков, лисичек и других видов грибов. По словам самого грибника, на сбор такого объема ему потребовалось всего несколько часов.

Данные о высокой грибной активности в этой локации подтверждаются и экспертами. Согласно информации, опубликованной в группе «Грибы и Грибники Подмосковья», в настоящее время леса муниципалитета действительно отличаются повышенной урожайностью. Для успешной «тихой охоты» специалисты рекомендуют направляться в сторону села Большое Гридино, а также исследовать окрестности деревень Василенцево, Верейка, Яковлево, Подрядниково и рабочего поселка Рязановский.

Однако, отправляясь на промысел, крайне важно не забывать о мерах предосторожности. Основной рекомендацией является обязательная установка на смартфон специального приложения-геотрекера.

