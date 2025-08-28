В легендарную пилотажную группу «Стрижи» вошла девушка

В легендарную пилотажную группу «Стрижи», которая выступит перед жителями Кузбасса в преддверии празднования Дня шахтера, вошла уроженка Ульяновска Елизавета Федотова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Летчики посетили кузбасскую школу, чтобы ответить на вопросы юных жителей, сообщил телеграм-канал регионального министерства образования. Вопросы ребят были самыми разными. Их интересовала история создания пилотажной группы. Летчики поделились интересными фактами об устройстве самолетов МИГ, рассказали о мечтах и ближайших планах.

По информации ведомства, легендарная группа «Стрижи» — почетные гости, которые покажут уровень своего мастерства в небе во время праздничных мероприятий ко Дню шахтера. В состав группы вошла девушка. Елизавета Федотова прошла обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

По данным издания, перед главным выступлением летчики репетировали. Наблюдать различные трюки в небе могли жители Новокузнецка. Организаторы мероприятия уверены, что воздушное шоу получится масштабным и запоминающимся.

