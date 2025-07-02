«Он унизил девчонок»: президент Федерации самолетного спорта оценил приговор летчицам «Барсы»

Эксперт Барсов признался, что не рассчитывал на оправдательный приговор. По его мнению, в системе правосудия есть проблемы. Доказать правоту в некоторых случаях практически невозможно. Он предположил, что теперь юные летчицы будут всю жизнь искать ответ на вопрос, есть в мире вообще справедливость.

«Это унизительный приговор. Он унизил девчонок, которых любят и уважают по всей стране», — сказал Муксун.Fm Евгений Барсов.

Суд вынес приговор летчицам знаменитой пилотажной группы «Барсы» во вторник, 1 июля. Редакция предоставила фото полета сургутянки Ольги, которая обратилась с жалобой в транспортную прокуратуру. На кадрах, сделанных во время полета, девушка улыбается и выглядит счастливой. В заявлении девушка указала, что переживала за свою жизнь. Выяснилось также о проблемах со здоровьем. Сургутянка умерла во сне.

«Пилоты группы „Барсы“ впоследствии утверждали, что Ольга являлась внештатным сотрудником прокуратуры и проводила время от времени негласные проверки», — сообщил Муксун.Fm.

По информации издания, сторона защиты не согласна с приговором. В скором времени дело будет рассмотрено в апелляционном порядке в Ханты-Мансийском суде. Пилотажная группа поддерживает девушек. Коллеги заявили, что будут бороться до последнего. По словам корреспондента Муксун.Fm, после оглашения приговора многие в зале суда не могли сдержать слез.

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